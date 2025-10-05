Con le famiglie al fianco dei bambini. Ecco il nuovo centro di Open

A Lugo è attivo un nuovo servizio a supporto delle famiglie e contro l’abbandono scolastico. Sono stati inaugurati nel pomeriggio di sabato 27 settembre gli spazi del nuovo Centro del bambino, via Don Minzoni 69, nuova sede dell’associazione Open Odv, una realtà impegnata da anni nella promozione del benessere e della crescita dei bambini e, più in generale, nel sostegno alle famiglie, con particolare attenzione al tema della dispersione scolastica. In questa nuova sede, Open amplierà le proprie attività, occupandosi di sostegno educativo, percorsi di accompagnamento alla genitorialità, supporto scolastico, terapia logopedica, sostegno psicologico, tutoring degli apprendimenti e promozione di una nuova cultura dell’educazione e della relazione. L’inaugurazione si è tenuta alla presenza di educatori, rappresentanti del mondo associativo e anche amministratori come l’assessora del Comune di Lugo alle Politiche giovanili, Federica Lolli.

"Questo nuovo centro si affiancherà al lavoro dei Servizi sociali e del Centro per le famiglie nel delicato compito dell’assistenza familiare – ha commentato l’assessora Lolli –. L’impegno di Open Odv è quello di fornire la consulenza di professionisti, educatori, psicologi e logopedisti a prezzi calmierati, in modo da poter garantire l’accesso a chiunque ne avesse necessità. Come amministrazione diamo sostegno alla loro iniziativa, per la loro comprovata esperienza sul campo, per la delicatezza dei temi di cui si occupano e perché ci aiutano ad allargare l’accessibilità di questi servizi". Dopo il taglio del nastro, i partecipanti hanno visitato gli spazi del centro, pensati per offrire un ambiente accogliente e intimo. La presidentessa di Open Odv, Martina Tarlazzi, ha sottolineato come il centro nasca dal desiderio di "creare un luogo bello e versatile, nel quale bambini, famiglie e professionisti possano incontrarsi e sviluppare le proprie risorse", sottolineando che il centro manterrà tariffe calmierate per i nuclei familiari più fragili, in modo da permettere la partecipazione a percorsi terapeutici più accessibili. "Il contrasto alla dispersione scolastica che affrontiamo sul territorio – ha aggiunto l’assessora ai Servizi educativi e all’Infanzia, Daniela Geminiani – si potrà rafforzare con il servizio di supporto scolastico offerto da questo centro, facilitato anche dal rapporto privilegiato con le famiglie più deboli, proponendo servizi di consulenza pomeridiani. Completeranno il quadro iniziative dedicate alle neo-mamme che potranno incontrarsi per l’allattamento e in generale ai neo-genitori per un nuovo punto di riferimento per il supporto psicologico ed educativo".

Matteo Bondi