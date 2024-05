"Con le foto vi spiego la guerra Stato-mafia"

Inaugura oggi alle 18.30 al teatro di Russi la mostra fotografi ’Luce e memoria’, con gli scatti del fotoreporter palermitano Tony Gentile che ha raccontato la Sicilia dei primi anni novanta. Ci saranno venti lenzuoli che raffigurano gli effetti delle mafie stragiste e delle forze antimafia fino alle stragi del 1992, con particolare attenzione al lavoro di Falcone e Borsellino a oltre trent’anni dalla loro scomparsa. La mostra sarà visitabile fino al 2 giugno il lunedì e mercoledì dalle 16 alle 19, mentre il martedì, venerdì, sabato e domenica dalle 9 alle 12. L’iniziativa fa parte di un percorso avviato negli scorsi anni dedicato ai temi della legalità e della sicurezza. Oltre alla mostra fotografica Tony Gentile proporrà uno spettacolo che andrà in scena domani alle 20.30 sempre al teatro comunale, con ingresso ad offerta libera.

Tony Gentile, in mostra alcuni scatti dove ha raccontato la guerra tra Stato e mafia, una guerra che ha vissuto in prima persona, vero?

"Assolutamente si. Ho vissuto tutto questo con il dolore e la rabbia dei palermitani che hanno visto la loro città violentata, e l’ho vissuta da giovane fotoreporter che si trova dentro un contesto di guerra, che andava documentato e raccontato"

Ci racconta invece lo spettacolo che andrà in scena, sempre qui al teatro comunale, domani sera?

"Lo spettatore si troverà immerso tra le immagini dei protagonisti dei miei scatti, sarà accompagnato dalla mia voce e il mio racconto di chi ha vissuto il tutto in prima persona. Ci saranno anche alcuni attori che interpretano personaggi presenti nelle mie foto, e ci sarà un finale pazzesco che sarà una sorpresa. Con Luca Lo Iacono abbiamo abbiamo scritto dei testi che sono molto coinvolgenti, per capire il meccanismo e come si viveva a Palermo in quel periodo, oltre a foto e priezioni".

Ma sarà anche una serata di solidarietà a favore dei bambini, giusto?

"Sì, io tengo molto ai bambini, e la mafia ne ha ammazzato molti. La raccolta fondi di domani sera andrà devoluta in beneficenza all’associazione Piccoli Grandi Cuori che opera presso i reparti di cardiologia e cardiochirurgia del Policlinico S.Orsola – Malpighi di Bologna".

Gianni Zampaglione