"Con le testimonianze dimostreremo tutto"

"Non possiamo né vogliamo anticipare le difese testimoniali e tecniche con cui dimostreremo l’abnormità della versione dei fatti teorizzata dall’accusa e dall’ordine dei veterinari".

È quanto l’avvocato Claudio Maruzzi, difensore di Guerra, ha precisato in una nota nella quale ha aggiunto che "i processi si fanno in tribunale e non sulla stampa. Diciamo solo che quello che emerge dalle indagini della Procura, che con modalità surreali e illegittime l’Ordine dei veterinari ha fatto proprie, non è la verità dei fatti: basterebbe dare ascolto a solo qualcuno delle migliaia di pazienti che adorano il dottor Guerra proprio per la dedizione e lo scrupolo che ci mette ogni volta che si accinge a curare un animale. Quante volte in tribunale emergono verità opposte a quelle che emergono dagli atti di indagine, che talvolta, come in questo caso, producono danni inimmaginabili nelle persone per bene, e per le loro famiglie, come è il caso del dottor Mauro Guerra".

Dopo la richiesta di giudizio immediato che lui stesso ha fatto, il processo partirà a metà settembre. Sulla radiazione, il ricorso ne sospende l’esecutività.