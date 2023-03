"Con l’eparina l’anziano si sarebbe potuto salvare"

Dopo l’intervento “non è mai stata instaurata terapia con eparina”. E ciò aveva esposto il paziente a un “concreto rischio” di trombosi. Se invece quella terapia fosse stata avviata nei primi due giorni, la probabilità di salvezza sarebbe stata “elevata”. Un’integrazione della perizia medico-legale che getta nuova luce sull’incidente stradale verificatosi verso le 18.20 del primo luglio 2022 tra piazza Sercognani e via Cavalcavia a Faenza. E che, oltre all’automobilista che aveva travolto il pedone 84enne e i medici del nosocomio manfredo che avevano provato a curare il ferito (inizialmente quattro), ha finito con l’inguaiare un quinto medico per il quale nel pomeriggio di ieri davanti al gip Corrado Schiaretti, le parti si sono confrontate circa l’integrazione medico legale (per un familiare, avvocato Franco Cini). Il decesso dell’anziano, avvenuto il 3 agosto successivo all’impatto (cioè 32 giorni dopo), aveva già alimentato altre due perizie: la prima sulla dinamica dello schianto e l’altra sugli aspetti legati alla cura. E così, già in avvio di incidente probatorio davanti al gip, l’automobilista, un 90enne faentino difeso dall’avvocato Domenico Benelli, era stato indagato per omicidio stradale. Mentre i primi quattro medici – difesi dagli avvocati Ermanno Cicognani, Luigi Gualtieri, Giovanni Scudellari ed Eleonora Raggi...