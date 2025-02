"Con lo spaccio pago le cure del dentista"

Un posto di controllo in strada a Milano Marittima, l’alt a un’autovettura in transito e un atteggiamento del conducente che, alla vista dei carabinieri, è subito sembrato sospetto. Così i militari hanno deciso di approfondire il controllo ma l’uomo, un 68enne di Ravenna difeso dall’avvocato Alfonso Marra del Foro di Bologna, ha dato una spinta vigorosa a un carabiniere e ha tentato di scappare finché non è stato intercettato una ventina di metri dopo e arrestato per resistenza oltre che per la droga che gli è stata trovata addosso.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì quando una pattuglia di carabinieri della Compagnia di Cervia Milano Marittima era impegnata in un posto di controllo come tante altre giornate. A un certo punto i militari hanno fermato un’auto e il conducente si è subito mostrato agitato e quell’atteggiamento non è passato inosservato ai carabinieri che hanno deciso di approfondire il controllo. L’uomo però a quel punto ha dato una spinta vigorosa a uno dei militari e ha tentato di scappare. A quel punto i carabinieri lo hanno rincorso fino a bloccarlo una ventina di metri dopo. Immediatamente per il 68enne è scattata la perquisizione personale e i militari hanno scoperto il motivo di tanta agitazione. Nascosti negli slip, infatti, l’uomo aveva 14 grammi di cocaina suddivisa in dosi. A quel punto, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale, il 68enne è stato arrestato anche per detenzione ai fini di spaccio di droga.

Nella tarda mattinata di ieri l’uomo è stato portato in tribunale a Ravenna per la direttissima davanti al giudice Piervittorio Farinella e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli. Il 68enne, in aula accanto all’avvocato Marra, ha deciso di parlare e di raccontare l’accaduto ammettendo sia il tentativo di fuga che il possesso della droga e lo spaccio. In particolare, l’uomo, che risulta avere precedenti specifici, ha spiegato di avere spacciato cocaina per arrotondare la pensione con cui non arriverebbe a fine mese. Il 68enne è entrato anche nei dettagli dei pagamenti da effettuare affermando che l’attività illegale gli sarebbe servita per pagarsi le cure odontoiatriche. Tutto questo però gli è costato l’arresto. Il viceprocuratore onorario Folli ha chiesto gli arresti domiciliari con il braccialetto, mentre la difesa l’obbligo di firma. Il giudice Farinella, anche alla luce dei precedenti specifici, ha optato per i domiciliari senza braccialetto. L’avvocato Marra ha chiesto i termini a difesa e il processo è stato rinviato a metà marzo.

Milena Montefiori