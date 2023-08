Con l’Onu tra i popoli dell’Amazzonia "Per difendere l’albero Zág"

Attualmente si trova in missione nella riserva di Laklãnõ nello stato di Santa Catarina, in Brasile, dove vive il popolo Xokleng. Anna Giulia Medri, avvocato, da tredici anni vive e lavora a New York presso il ‘Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo’ collaborando a stretto contatto con popolazioni indigene provenienti da Paesi di tutto il mondo. È originaria di Ravenna e tra qualche settimana arriverà dall’Amazzonia a San Marco, la frazione dove è cresciuta e dove vive la sua famiglia d’origine. Anna Giulia, quali temi tratta il dipartimento in cui è inserita? "Si occupa di natura, biodiversità e clima. Nelle prime due settimane di agosto ho partecipato a Belém, in Brasile, agli Amazon Dialogues e all’Amazon Summit insieme ai leader indigeni di popoli diversi e ai vertici politici di tutti gli otto Paesi della regione amazzonica".

Lei dirige il programma ‘Iniziativa Equatoriale’ dell’ONU.

"Sì, offriamo alle popolazioni indigene e alle comunità locali l’opportunità di affrontare le sfide del degrado del territorio, della conservazione della biodiversità e della riduzione della fame nel mondo in modo socialmente equo".

A Belém, tra workshop e incontri, in occasione della giornata ONU dei popoli indigeni, ha annunciato anche i vincitori del Premio Equatoriale di quest’anno.

"Tra i premiati, vi è l’Instituto Zág, un’organizzazione guidata da giovani. Fa parte del popolo Xokleng, che sta combattendo per il recupero del proprio territorio tradizionale. Per i popoli indigeni vedere riconosciuto il diritto alla terra è fondamentale, perché va di pari passo con i loro diritti umani più basilari.

Ci parli della difesa dell’albero Zág.

"L’Instituto Zág è impegnato anche nel rimboschimento e nella conservazione delle conoscenze tradizionali intorno all’albero di Araucaria, noto come Zág, attualmente sull’orlo dell’estinzione a causa di secoli di sfruttamento incontrollato. Poiché è rimasto solo il 2% del suo habitat originale, gli sforzi di riforestazione dell’Instituto Zág sono cruciali per la sopravvivenza dell’Araucaria, che è inclusa della “Red List” dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura come specie criticamente minacciata".

Come intendono e vivono la natura queste popolazioni?

"I popoli indigeni riconoscono sé stessi come parte integrante della natura, dalla quale traggono tutto ciò di cui necessitano. Hanno un fortissimo legame spirituale con la Terra, la intendono non come una semplice estensione di un territorio o come una fonte di produzione, ma come l’insieme degli elementi che la compongono (uomini, piante, animali, oggetti) e nutrono per essa un estremo rispetto".

Quale ruolo hanno le giovani generazioni?

"L’ Amazzonia, la Mata Atlantica e tutti i territori indigeni stanno cambiando sotto la spinta dei giovani indigeni. L’ONU promuove il loro ruolo chiave nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile. Usano internet e i social come strumento di lotta e informazione, comunicano tra di loro con WhatsApp, monitorano i territori con droni e sensori che allertano quando avvengono incursioni, incendi e disboscamenti e, in alcuni casi, avvisano automaticamente le autorità".

Le popolazioni indigene cosa rappresentano oggi?

"Vi sono 476 milioni di indigeni che vivono in più di 90 paesi in tutto il mondo, e sono proprio queste popolazioni a rappresentare un faro di speranza di fronte all’intensificarsi delle crisi planetarie che stiamo affrontando. Le popolazioni indigene sono straordinarie custodi degli ecosistemi più essenziali della Terra, ospitano sui territori da loro gestiti l’80% della biodiversità mondiale. Pertanto, sono davvero loro la chiave di volta per mantenere il nostro pianeta entro confini planetari sicuri".

Cos’abbiamo da imparare?

"Abbiamo moltissimo da imparare. Innanzitutto, come coesistere con la natura, ma anche come vivere su questo pianeta in comunità con uno spirito di condivisione e convivenza armoniosa, in un’ottica secondo cui la natura e tutti gli esseri viventi sono connessi gli uni agli altri e, quindi, il benessere dell’uno è legato a quello dell’altro".