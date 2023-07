Con Maria Timo si ride al Tennis Club

Serata interessante, quella di oggi al Tennis Club Faenza in via Medaglie d’oro, 2a. Alle ore 21 nel parco del circolo di via Medaglie d’Oro è in programma una “Comedy cooking class” nella quale l’alta pasticceria di Sebastiano Caridi incontrerà la comicità dirompente di Maria Pia Timo.

I due noti personaggi televisivi faentini improvviseranno una divertente conversazione sulla pasticceria, scambiandosi opinioni e battute esilaranti.

Seguirà una piccola degustazione di dolci per tutti i presenti. Il costo del biglietto d’ingresso è di 10 euro.

Parte del ricavato della serata verrà devoluto in beneficenza per l’alluvione che ha colpito duramente la città di Faenza.