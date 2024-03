"Con noi l’estetica è all’avanguardia"

Beauty Planet è il centro estetico di Faenza, al civico n.4 di via Ricci Curbastro. Milena Fulci è la titolare: "Ventiquattro anni fa, in un tranquillo paese della provincia di Cosenza, nasceva la storia del Beauty Planet. Questo è il mio racconto fatto di determinazione e rinascita, dove, quando ero ancora una giovane donna, con una cabina estetica nel negozio di mia madre, sono riuscita a trasformare il mio sogno in realtà, aprendo un vero e proprio centro estetico. Con il passare del tempo, l’attività è cresciuta e si espansa, fino a diventare un centro estetico con quattro cabine, riflesso della mia personalità solare ed entusiasta. Tuttavia, dopo circa 6 anni, un incontro inaspettato ha determinato ad un cambiamento radicale. L’amore mi ha infatti portata a trasferirmi in Romagna, lasciando tutto alle spalle". Beauty Planet è nato, appunto dalla forza e dalla determinazione di Milena Fulci: "Ricominciare da zero a Faenza, non è stato facile, ma con determinazione e col sostegno delle persone intorno a me, ho trovato la forza di ripartire". Beauty Planet ha però conosciuto la faccia più tragica dell’alluvione: "La devastante alluvione nel maggio 2023 – ha proseguito Milena Fulci – ha seriamente messo in discussione la mia attività. Mi sono rialzata ancora una volta, aprendo una nuova sede e ridefinendo la mia visione di estetica e fitness. Oggi infatti, il Beauty Planet di Faenza rappresenta non solo un centro estetico dove si possono effettuare i classici servizi di estetica quali epilazione con cera ed epilazione con laser, manicure, pedicure, pulizia del viso, trucco e abbronzatura, ma un luogo dove corpo e mente vengono curati con una prospettiva olistica".

Le proposte sono numerose: "Mi piace usare strumenti di origine naturale nei trattamenti manuali, come canne di bambù, cristalli, oli essenziali che accompagnano esperienze di relax e massaggi. Allo stesso tempo mi piace trovare il giusto equilibrio con le tecnologie e coi macchinari che eseguono un lavoro di stimolazione e rinnovamento cellulare, quali radiofrequenza, elettroporazione, presso terapia. Tutto ciò ci consente di lavorare sull’invecchiamento, attraverso una stimolazione e rinnovamento cellulare cutaneo e ottenere un miglioramento organico su tutto il corpo. Grazie a nuovi macchinari e a cosmetici all’avanguardia, supportati da una zona fitness gestita dalla società sportiva ‘Lupo Team’, i clienti possono ottenere risultati personalizzati e duraturi".

Una volta ‘rialzatasi’, Milena Fulci ha ringraziato: "Dedico questa nuova fase della mia attività, ai miei figli, come esempio di resilienza e determinazione di fronte alle sfide della vita. Ma ringrazio anche tutti i volontari, gli amici, le colleghe e i fornitori, fra cui Guadagnare nel Beauty, Pikal, Medex, Maxicart, Effetto estetica, Selvert, per le donazioni che ho ricevuto, e per l’aiuto fisico, che mi è stato dato in quel frangente così complicato. Ringrazio inoltre la Confartigianato, le mie collaboratrici Denise Sala e Milena Ghirelli, che hanno sempre creduto in me, la mia famiglia, mio marito e tutti coloro che hanno contribuito a realizzare il mio sogno di trasformare la mia passione in un lavoro. Ecco perché ritengo che il Beauty Planet non sia solo una storia di successo imprenditoriale, ma un simbolo di forza, di speranza e di rinascita da raccontare".