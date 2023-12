Con previsionale mole di investimenti "mai vista prima"

Il bilancio di previsione 2024-2026 del Comune di Ravenna è figlio della "complessa manovra fatta" quest’anno. E permette, sottolinea il sindaco Michele De Pascale, da una parte di "assegnare le risorse necessarie all’insieme dei servizi di alta rilevanza sociale nella nostra comunità e all’educazione", dall’altra di "continuare ad investire in promozione turistica e in iniziative culturali". L’atto verrà approvato entro l’anno così da scongiurare l’esercizio provvisorio. Più nel dettaglio entra l’assessore al Bilancio Livia Molducci: il bilancio "continua a sostenere e garantire la continuità dei servizi educativi, sociali e culturali, compensando la minore disponibilità di risorse con rimodulazioni della spesa, efficientamenti e risparmi. Anche il livello di indebitamento è di "lievissima entità e finalizzato alla concretizzazione di investimenti strategici, spesso con piccole compartecipazioni rispetto a finanziamenti più grandi". La spesa corrente è in aumento per tutti i Comuni a causa dei rincari di beni e servizi, su del 6,1%; di luce e gas, del 13,6% nel primo semestre e del 9% nel secondo; della manutenzione degli immobili, 7%; dei contratti di servizio per l’infanzia e il sociale, 10%. Inoltre, sono previsti tagli per 200 milioni al Fondo di solidarietà comunale con il quale vengono finanziati servizi istituzionali dei Comuni all’infanzia e quelli sociali e alla disabilità. Il bilancio di parte corrente quota complessivamente 214,903 milioni che al netto della specifica destinazione e reimputazioni ammonta a 190,408 milioni di euro. La differenza fra assestato 2023 e nuova previsione 2024 dipende dalla riduzione di oltre nove milioni derivante dalle straordinarie entrate per donazioni di imprese e famiglie per l’alluvione. Gli investimenti per il 2024 superano i 90 milioni di euro e poco meno della metà vanno in viabilità e pubblica illuminazione; 14,7 per scuole e nidi; 5,1 per ambiente e tutela del territorio; 2,8 per il patrimonio storico e culturale; 7,2 per strutture di rilevanza sociale; 1,7 per lo sport.