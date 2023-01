"Con queste mareggiate i ripascimenti non bastano"

"Una volta c’erano due mareggiate l’anno, adesso se ne contano anche una decina. L’alta marea ha raggiunto record storici, i venti si sono modificati. In queste condizioni, l’idea dei ripascimenti degli anni 2000 è superata. Oggi si rischia un investimento di 20 milioni di euro per portare sabbia all’arenile per scoprire nella primavera successiva che il mare si è ripreso il 6070% di quanto depositato". Claudio Miccoli, geologo, ex responsabile della difesa della costa della Regione Emilia Romagna e ora libero consulente, ha osservato il maltempo degli ultimi giorni.

Miccoli, abbiamo avuto due mareggiate con un’alta marea di 1,4 metri, onde di 4 metri sotto costa, l’acqua che entra nei lidi e in pineta. Quanto potrà reggere il nostro litorale? "La nostra costa è stata sicuramente messa a dura prova. Ma non solo in Romagna. Pensiamo alle Marche, all’Abruzzo. Con la quantità di risorse investite nella difesa del litorale, con fondi statali o dell’Eni nell’ambito degli accordi legati alle estrazioni, ci saremmo aspettati risultati maggiori. Invece, le condizioni climatiche sono cambiate e se non si modificano i metodi di difesa del litorale, saranno guai".

Ad esempio?

"Intanto le scogliere soffolte, quelle che sono sotto il pelo dell’acqua ormai non hanno più alcuna funzione. Con l’alta marea che stiamo registrando ultimamente, il mare scavalca tranquillamente la barriera di massi e va ad aggredire l’arenile. In più consideriamo che le mareggiate danneggiano anche le opere di difesa della costa. Le scogliere che fuoriescono dal mare, rappresentano un intervento emergenziale perché sono molto impattanti. Dove esistono hanno modificato la qualità dell’acqua di mare, alterata la sedimentazione e la morfologia di costa, stravolto la biodiversità. I varchi tra una scogliera e l’altra vanno lasciati aperti perché hanno una funzione traspirante. E poi vanno manutentate costantemente, altrimenti tra un po’ non tuteleranno più gli abitati. Ma non ne vanno posizionate altre, sono superate".

Diceva che anche i ‘progettoni’: riportare sabbia verso la spiaggia, non sono più attuali.

"E’ il ripascimento libero, come si faceva negli anni 2000, che è superato perché il mare ti concede sabbia e poi se la viene a riprendere non ad anni di distanza ma 6 mesi dopo. Così si buttano risorse enormi. Bisogna guardare a nuove tecnologie".

Del tipo?

"Le nuove barriere soffolte modulari. Prefabbricati in cemento armato che riescono a frenare l’energia del mare in burrasca, contrastano le correnti e l’asportazione dei sedimenti dal litorale e allungano, così, la vita dei ripascimenti. E, in più, non si vedono da riva. È necessario procedere con un mix di interventi, così avrebbe senso riportare sabbia sugli arenili. Mi risulta che l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) stia modificando le linee guida per la tutela delle spiagge e anche il Parlamento europeo sta per varare norme dove le scogliere non sono contemplate perché non tutelano l’habitat marino".

lo. tazz.