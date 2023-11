Con Solieri al Socjale una lezione di rock

Il grande rock torna al teatro Socjale Maurizio Solieri, storico chitarrista di Vasco Rossi e della Steve Rogers Band, che porta sul palco del Socjale un progetto rock dove, tra canzoni originali e alcuni brani leggendari, ripercorre la storia di questo genere intramontabile.

Accompagnato da Michele Luppi – chitarra e tastiere (Whitesnake), Max Gelsi – basso (Elisa, Ivano Fossati) e Eric Solieri (batteria), la Maurizio Solieri band trasporterà i presenti in viaggio nel mondo del rock. Per avere un’idea di chi sia Solieri, è stato chitarrista di Vasco Rossi per oltre trent’anni, componendo le musiche di brani poi divenuti celebri tra i quali ’Canzone’ (da ’Vado al massimo’), ’Dormi, dormi’ (da ’Cosa succede in città’), ’C’è chi dice no’ (dall’omonimo album), ’Lo show’ (da ’Gli spari sopra’) e ’Rock ‘N’ roll show’ (da ’Buoni o cattivi’).

Il teatro Socjale si trova in via Piangipane 153, a Piangipane di Ravenna. L’apertura delle porte è prevista alle 20.30, con inizio del concerto alle 21.30. Nell’intervallo i tradizionali cappelletti del Socjale. Biglietti su Vivaticket.