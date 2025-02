"Con tanti candidati si prendono più voti. E si dà voce a tutti"

Rispondo volentieri -anche se non mi viene richiesto - al ragionamento di Andrea Degidi su Il Resto del Carlino di domenica scorsa nel suo articolo ’Centrodestra, tempo di puntare su un candidato’. Lo faccio perché il suo pensiero è condiviso da numerosi simpatizzanti e amici che si sono rivolti anche a me con l’auspicio, per non dire l’appello, a che il centrodestra trovasse una sintesi su un solo candidato in grado di battere elettoralmente il Pd. Vorrei spiegare che i rappresentanti del centrodestra discutono e si confrontano molto più di quanto avviene all’interno della sinistra. Là il candidato viene imposto dall’alto sulla base di rapporti di forza interni per niente trasparenti, e non viene scelto certamente per il suo carisma, la sua competenza, esperienza o le capacità di amministrare ed esprimere una leadership. Il Centrodestra si incontra, parla, ma sceglie di non convergere su un solo candidato, per motivi che non possono essere banalizzati come "interessi personali" o, peggio, "tornaconto di bottega", come li ha definiti l’articolo. Chi conosce le regole e sposa integralmente il principio democratico della rappresentanza elettorale sa che, in democrazia, alle elezioni contano i voti necessari per essere rappresentati nel consesso, in questo caso il Consiglio Comunale di Ravenna.

Chiunque comprende che entrare in Consiglio comunale conta più di non entrarci, chiunque ancora comprende che rappresentare il simbolo di un partito che a livello nazionale è al governo del Paese o lasciare che questo simbolo rimanga fuori, fa una grande differenza. Quel che conta per noi è poter votare contro, richiamare la maggioranza alle proprie responsabilità, restare in Consiglio anche con il sindaco dimissionario, fare sempre e comunque il proprio dovere per provare a scardinare un principio - quello sì biecamente personalistico e ’di bottega’ - che governare la città sia un puro esercizio di potere, che Ravenna possa essere gestita a suon di maggioranza, soffocando sul nascere ogni confronto all’interno del Consiglio comunale.

Di questo metodo potrei portare decine di esempi, raccolti nella legislatura che si concluderà tra poco e vi invito a ricordare il perché. Nell’potesi auspicata da chi vorrebbe un "Centrodestra unito e compatto", non si tiene conto di alcuni fattori che forse suonano troppo tecnicistici e noiosi, ma che purtroppo contano in politica. Se si convergesse su un capolista candidato sindaco estraneo a uno dei tre partiti maggioritari a livello nazionale (Lega - Forza Italia - Fratelli d’Italia), uno di questi partiti potrebbe non superare lo sbarramento e non essere rappresentato in Consiglio comunale. Presentando due candidati invece, ognuno dei partiti riesce verosimilmente ad occupare più spazio benché dai banchi della minoranza. La reciproca erosione dei voti tra candidati di Centrodestra è solo apparente. Presentando più candidati si raccolgono complessivamente più voti e quindi alla fine si ottiene una più completa rappresentanza consiliare che garantisce un dibattito più ampio sulle scelte e, in pratica, una migliore opposizione. Più spazio, in questo caso, non è un meschino tornaconto, ma la possibilità di dar voce a tutti quelli che non la pensano come coloro che esprimono la classe dirigente dagli ultimi 70 anni, in questa città. Nell’ipotesi di un ballottaggio il Centrodestra sarebbe comunque unito e convergerebbe sul candidato preferito dagli elettori".

* Consigliere comunale di Viva Ravenna