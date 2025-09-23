Con un etto di hashish negli slip

A Massa Lombarda prosegue la stretta dei carabinieri contro lo spaccio di stupefacenti. L’ultimo intervento è scattato domenica in via Dini e Salvalai, dove una pattuglia della compagnia di Lugo ha notato un monopattino elettrico condotto da un 27enne marocchino già conosciuto alle forze dell’ordine. Alla vista dei militari, l’uomo ha accelerato tentando di dileguarsi tra le stradine laterali, ma è stato raggiunto e fermato dopo un breve inseguimento.

Il giovane, apparso subito agitato, è stato sottoposto a perquisizione personale: nascosto negli indumenti intimi aveva un panetto di hashish del peso di un etto. Una quantità ritenuta non compatibile con il consumo personale e sufficiente a far scattare l’arresto per detenzione a fini di spaccio, nonostante l’assenza di denaro contante o materiale da confezionamento nell’abitazione perquisita successivamente. Il 27enne, che ha precedenti di polizia e una vecchia denuncia per rapina ma con condanna estinta, era da tempo monitorato anche grazie a informazioni confidenziali che ne segnalavano l’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato dal giudice Antonella Guidomei, che ha disposto nei suoi confronti la misura cautelare dell’obbligo di firma in caserma due volte a settimana.

La difesa, affidata all’avvocato Alessandra Giovannini, ha chiesto un termine a difesa: il processo è stato rinviato al prossimo novembre. A Massa Lombarda, intanto, resta alta l’attenzione sul fronte droga, con controlli serrati per contrastare un fenomeno che continua a destare allarme nella comunità.