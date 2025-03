Con un visore gli studenti simulano la guida da ubriachi

Anche per l’anno scolastico 2024/2025 ha preso il via il progetto “Educazione alla Legalità”, un’iniziativa rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio cervese. Il programma prevede percorsi educativi sui temi del bullismo e della sicurezza stradale, con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani.

Gli incontri, tenuti da agenti e ufficiali della Polizia Locale appositamente formati, hanno già coinvolto 30 classi della scuola primaria e 11 classi della scuola secondaria di I grado, per un totale di 249 ore di formazione. Novità di quest’anno è l’introduzione di incontri sperimentali per le classi terze, focalizzati su tematiche come la guida in stato d’ebbrezza, l’uso del ciclomotore e del monopattino elettrico.

Grazie all’ausilio di simulatori di guida e visori speciali, gli studenti hanno potuto sperimentare in prima persona gli effetti dell’abuso di alcol sulle capacità di percezione visiva e di guida.