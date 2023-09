Conad dona 300mila euro al Parco della Salina

Trecentomila euro da Conad per aiutare il Parco della Salina di Cervia a rinascere, dopo la devastazione portata dall’alluvione dello scorso maggio. A consegnare simbolicamente l’assegno al Sindaco Massimo Medri e al presidente dell’ente parco Giuseppe Pomicetti sono stati il presidente di Conad nazionale, Mauro Lusetti, e l’amministratore delegato di Commercianti Indipendenti Associati, Luca Panzavolta.

Alla breve cerimonia, tenuta ai Magazzini del Sale, ha preso parte anche il presidente di Legacoop Romagna, Paolo Lucchi. La donazione sarà impiegata per il ripristino della macchina del sale, un elemento fondamentale per fare ripartire la produzione, che quest’anno è stata completamente azzerata dalla furia delle acque. Il contributo rientra nel progetto nazionale “Sosteniamo l’Emilia-Romagna”, con cui Conad è andata in soccorso delle comunità colpite dalle inondazioni con due milioni di euro. Oltre a Cervia hanno ricevuto aiuti di 300 mila euro ciascuna anche le città di Forlì, Faenza, Lugo e Cesena. Altri 500 mila euro sono stati stanziati dalla Fondazione Conad ETS per interventi a Modigliana e Brisighella.

"Il sale di Cervia — dichiara l’ad di CIA-Conad Luca Panzavolta — è un simbolo millenario della storia e dei valori di questa regione, riconosciuto in tutto il mondo. Con questo gesto vogliamo confermare il nostro impegno a lungo termine per un territorio in cui è forte il radicamento dei nostri soci e a cui la nostra cooperativa è particolarmente legata".