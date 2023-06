Concerti al Classis e a Marina

In occasione della Festa della Musica RavennAntica ospiterà alcune tappe dell’itinerario che si snoda lungo i giardini pubblici e privati della città. All’interno del programma, a cura degli studenti del Conservatorio Statale Giuseppe Verdi, si segnalano intermezzi musicali,alle ore 16.30 nella Corte meditativa situata all’interno di Casa Dante, in via Guido da Polenta 4, alle ore 17 nel giardino interno della Cripta Rasponi e dei giardini pensili del Palazzo della Provincia, in Piazza San Francesco e alle ore 18.30 nel giardino antistante la Domus dei Tappeti di Pietra, in via Gian Battista Barbiani. Alle 18.30 al Classis prosegue la rassegna in scena il Sax Inside Quartet dell’Orchestra LaCorelli con ’Melodie dell’Adriatico: rotte verso il mondo’. E a Marina di Ravenna concerto della Bandeandrè in piazza.