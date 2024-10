Concerti al Socjale: undici eventi tra musica rock e classici

Manca solo una settimana all’inizio della 35esima stagione del Teatro Socjale, in via Piangipane 153, a Piangipane. La prima parte della nuova edizione, che inizia venerdì prossimo e terminerà il 10 gennaio, prevede in totale undici spettacoli, con inizio alle 21.30. Il concerto d’esordio (25 ottobre) sarà tenuto da ’Vittorio Bonetti & band’, in cui verranno ripercorsi i grandi successi della musica italiana (il ricavato verrà devoluto in beneficenza alle vittime dell’alluvione di settembre). Venerdì 1 novembre ci sarà l’esibizione della ’Barcelona Gipsy Balkan Orchestra’, che unisce diverse tradizioni musicali in una sinfonia unica, rimanendo fedele allo stile balcanico, mediterraneo e mediorientale. L’8, invece, sarà il turno di Giacomo Toni con ’Narrazioni pianistiche di un Paolo Conte immerso in una vasca di Lsd’. I suoi testi, surreali e paradossali, sono famosi per l’ironia che li contraddistingue. Si prosegue il 15 novembre con un omaggio a David Bowie da parte di Andrea ’Andy’ Fumagalli, cofondatore dei Bluvertigo, che reinterpreterà alcuni successi dell’artista. Il 29 novembre debutta ’Rockopera’, il nuovo progetto di Cristian ’Cicci’ Bagnoli in collaborazione con l’ensemble Arci Classica e sotto la direzione di Loris Ceroni. Si tratta di un viaggio nella storia del rock, dai Beatles ai Pink Floid. L’ultimo appuntamento di novembre si terrà il 29, con il trio ’The Jammers’ che verrà accompagnato della cantante newyorkese Joyce Yuille.

Sono quattro invece gli appuntamenti a dicembre: si parte il 4 con Lachy Doley, soprannominato il ’Jimi Hendrix dell’Hammond Organ’, uno strumento elettromeccanico. Due giorni dopo, il 6, sarà il turno della componente dei Baustelle Rachele Bastreghi (nella foto), accompagnata da Mario Conte e dal fumettista Alessandro Baronciani. Il 13 salirà sul palco il bandoneista Daniele di Bonaventura, che suonerà alcune sue composizioni ispirate alla melodia italiana, alle danze mediterranee e alla musica argentina. Il 2024 verrà chiuso da Michele Luppi (20 dicembre), che proporrà i classici dell’hard rock anni ’70 e ’80.

Il primo appuntamento del 2025, e al contempo ultimo incontro della prima parte della 35esima stagione, vedrà protagonista il ’Bermuda Acustic Trio’, gruppo acustico dissacrante (10 gennaio).

La prevendita dei biglietti è disponibile su www.teatrosocjale.it.