Concerti, brindisi e anche fiaccolate

Festa in tutte le città della Romagna per salutare l’arrivo del 2023. Qui a fianco una serie di fotografie scattate durante le iniziative che hanno caratterizzato le principali piazze dalla costa fino al cuore della Romagna. I festeggiamenti si sono svolti senza particolari problemi. Come sempre Rimini, Riccione e altre città della Riviera sono state tra le più gettonate anche perché offrivano moltissimi spettacoli e concerti. Ma non sono mancati i festeggiamenti anche lontano dal mare, come a Lugo e Faenza. Da segnalare anche una fiaccolata organizzata nel Ravennate al Capanno di Garibaldi.