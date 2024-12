Concerti con note albanesi e brasiliane

Doppio appuntamento al Mama’s club di Ravenna (via S. Mama 75).

Oggi alle 21.30 ci sarà il concerto per fisarmonica dal titolo ’Viaggio di un Arbëresh’, con protagonista il musicista Pierpaolo Petta. Il concerto sarà un’occasione per ripercorrere le origini degli Arbëresh, gli insediamenti in Sicilia ed il legame con gli albanesi d’Albania raccontato ed arricchito con l’ascolto dei canti più rappresentativi, tra i quali: ’O e bukura More’, ’Lule lule’, ’Faluvet’, ’Trëndafile e Shkëmbit’, ’Mora mandolinën’, ’Kan ujë ato burime’, ’Mëma më dërgoi për lule’ e ’Kostantini i vogëlthi’.

Domani, invece, sempre alle 21.30, il Mama’s club proporrà musica brasiliana con Daniella Firpo (voce e chitarra), Roberto ’Red’ Rossi (percussioni, batteria, cori), Daniele Santimone (chitarra 7 corde, cori), Tiziano Negrello (contrabasso, cori). Il concerto racconta storie di naufragi, amori e misticismo nella Bahia de Todos os Santos, nel confine tra acqua e terra.