Concerti della Domenica, gli allievi del ‘Verdi’ a San Romualdo

Prende il via oggi una delle rassegne maggiormente consolidate organizzate dall’associazione Mariani con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna: i Concerti della Domenica. Con decenni di storia alle spalle, è caratterizzata dalla partecipazione di musicisti vincitori di importanti concorsi e dalla carriera internazionale già avviata. Il primo concerto si svolge nella chiesa di San Romualdo (via Baccarini 46) con inizio alle 17 (e non alle consuete 11). Gli allievi del conservatorio di Ravenna interpretano lo spettacolo ‘Facade: An Entertainment’ con la direzione di Andrea Cappelleri e la regia di Marco Balliani. Si tratta di un melologo, nel quale la recitazione di un testo letterario viene eseguita da una voce recitante accompagnata da strumenti. Scritto nel 1918 dalla poetessa Edith Sitwell, venne musicato nel 1922 dal compositore William Turner Walton.