Concerti e Musical a Casola Valsenio, Daniele Faziani, Lodovico Parravicini e Pietro Fresa

Nel fine settimana, Casola Valsenio propone due concerti e una prova di musical. Oggi, alle 18, Daniele Faziani terrà il concerto ad ingresso libero "Solo sax" nell’abbazia benedettina di Valsenio, posta poco a valle del paese collinare, con musiche di Bach, Paradisi e Bonneau. Sia l’interno della chiesa che il cortile dell’abbazia offrono ambienti di forte suggestione ed ottima sonorità, che gratificano gli spettatori e valorizzano i concertisti. Daniele Faziani, sassofonista, batterista, compositore, attualmente è professore di sassofono presso il Conservatorio di Bologna. Inoltre, si esibisce in recital per sax solo, interpretando proprie composizioni e musiche di autori contemporanei di rilievo. Domani, alle 18.30 sempre presso l’Abbazia di Valsenio, il violinista Lodovico Parravicini terrà un concerto con musiche di Bach, Milstein e Igudesman. L’evento rientra nella programmazione di Emilia-Romagna Concerti che proseguirà, con lo stesso orario e location, nelle prossime domeniche di luglio con i giovani musicisti della Young Musicians European Orchestra. Il 9 sarà presente il violoncellista Enrico Mignani che eseguirà musiche di Bach, Dall’Abaco, Dutilleux, Penderecki e Gubaidulina. Domenica 16 terrà un concerto il violinista Indro Borreani con brani di Paganini, Ysafe e Bach. La rassegna si concluderà il 23 luglio con il pianista Pietro Fresa che eseguirà musiche di Mozart, Chopin e Debussy. Domani, alle 20 nel cortile del Centro "Le Medie" di Casola Valsenio si svolgerà una prova aperta del laboratorio di Musical Theatre con quadri liberamente tratti da "Across the universe". L’incasso dell’ingresso ad offerta libera è destinato alla raccolta fondi per l’emergenza alluvionale nel Comune di Casola Valsenio. Beppe Sangiorgi