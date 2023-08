Concerti in Duomo a Cervia Si comincia con Brahms

La Cooperativa ravennate Emilia Romagna Concerti, la Young Musicians European Orchestra e l’Associazione Capire la Musica, in collaborazione con il Comune di Cervia, hanno programmato anche quest’anno una serie di Concerti nel Duomo di Cervia, a partire dal mese di agosto fino al tradizionale Concerto di Pasqua Cervia-Betlemme del prossimo 5 dicembre. Quest’anno il numero dei Concerti è aumentato a 4 serate perché, come spiega il Presidente di Erconcerti Silvana Lugaresi: "Vogliamo sostenere attraverso la Musica e la Cultura la ripresa di tutte le nostre Città danneggiate prima dall’inondazione e poi dalla tromba d’aria. Con questo scopo la partecipazione ai prossimi tre concerti - della serie Genio e Gioventù - sarà ad offerta libera e il ricavato sarà interamente destinato al restauro della Chiesa della Madonna del Pino, che attualmente è inagibile".

L’appuntamento sarà per tutte le serate alle ore 21 nel Duomo di Cervia. Si inaugura martedì 22 agosto con il monumentale Concerto per violino e orchestra di Johannes Brahms, eseguito nella versione per violino e pianoforte da Lodovico Parravicini e Nicolò Parravicini. Si continua il 29 agosto con il violoncellista Ferruccio Guzzoni, impegnato in un programma che spazia da Bach ai nostri giorni, e si termina il 6 settembre con il violoncellista Enrico Mignani, che fu protagonista di una serata memorabile a Cervia in occasione del Concerto di Natale del 2019. L’iniziativa è stata accolta con soddisfazione dal Parroco Don Pierre Cabantous che insieme al Maestro Paolo Olmi (foto) ha presentato i bei poster dei concerti, facendo appello alla generosità dei cittadini cervesi. Dal canto suo il Maestro Olmi ha spiegato come i protagonisti delle tre serate musicali, tutti giovanissimi e legati all’Orchestra dei Giovani Europei, sono talenti straordinari, dotati di maturità e fantasia, e molto rappresentativi della realtà giovanile italiana che non è mai stata ad un livello così alto. L’iniziativa è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna e Comune di Cervia. Per info: [email protected]