Concerti in villa a Lavezzola, jazz, tango e manouchee con il trio Moronico

Da oggi per tutte le domeniche del mese tornano i ‘Concerti in villa’ a Lavezzola, a Villa Verlicchi. Stasera si comincia con il jazz del trio Moronico, gruppo che sposa

sonorità mediterranee, tango e manouchee. Sul palco Tolga During alla chitarra, Enrico Pelliconi alla fisarmonica e Mauro Mussoni al contrabbasso, attingono dal repertorio di Astor Piazzolla e dalla musica colta e presentano brani originali. La rassegna prosegue il 9 luglio con i Fotogrammi in musica del trio Movie; il 16 luglio la musica brasiliana di Patricia De Assis e Stefano Girotti; il 23 luglio note d’autore con Khorakhané in acustico; chiude la rassegna il 30 luglio il trio Mariquita, tra classica, tango e folk. Inizio ore 21, ingresso gratuito.

Durante i concerti saranno sempre visitabili la mostra personale di Andy Nalloyd e la mostra ‘Disegni condivisi’ di Mariano Bellarosa, curata da Lamberto Caravita.