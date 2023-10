Concerti, incontri e mostre. Il fascino dell’Ottobre giapponese

Tra concerti, mostre, incontri, dimostrazioni e proiezioni cinematografiche, sono tanti gli appuntamenti del cartellone dell’Ottobre Giapponese, tra Ravenna, Faenza e Bagnacavallo fino al 17 novembre, anche se sono previsti eventi extra sino al 14 gennaio. La ventunesima edizione di quella che è, a tutti gli effetti, una celebrazione della cultura giapponese, è a cura dell’Associazione per gli scambi culturali fra Italia e Giappone. Si spazia un po’ in tutti gli ambiti culturali: arte ceramica, musica moderna, la tradizione in incontri con esperti, cultura pop e modernità.

Il prossimo appuntamento è per domani con l’inaugurazione – alla Bottega Mondial Tornianti Gino Geminiani a Faenza – della mostra delle colorate ceramiche dell’artista Aya Murata di Kyoto ispirate ai motivi del kimono giapponese. Dal 17 ottobre a Ravenna, le vetrine dell’agenzia 1 della Cassa di Risparmio di Ravenna in piazza del Popolo, ospiteranno ‘Costellazione Manga: la storia e i riscontri internazionali’ a cura di Daria Dall’Olio e un tributo al fumettista Matsumoto, autore di ‘Capitan Harlock’ e ‘Star Blazer’, con preziosi oggetti da collezione ispirati alle sue opere.

Ci si sposterà il 21 al Museo Civico delle Cappuccine di Bagnacavallo, che già ospita la mostra ‘Strade e storie: paesaggi da Hokusai a Hiroshige’, per un incontro con il giornalista e scrittore Antonio Moscatello che porterà il pubblico dai tempi feudali dell’Epoca Edo, in un percorso storico fino al Giappone contemporaneo. Seguiranno altri tre incontri. Altro cambio di programma il 26 ottobre, con la proiezione al cinema Sarti di Faenza del film ‘Audition’ di Takahashi Miike, di cui è stato da poco completato il restauro digitale. Domenica 20, spazio alla musica alla sala Corelli del Teatro Alighieri di Ravenna con pezzi contemporanei selezionati dal Giappone con Hiromi Yamada (voce) e Denis Zardi (piano). Sempre a Ravenna, da non perdere il 3 novembre al Planetario, la nuova edizione di ‘Costellazione Manga’ a cura di Daria Dall’Olio, quest’anno dedicata ai lavoro di Matsumoto. Dal 15, al Palazzo dei Congressi di Ravenna in collaborazione con il ’Ravenna Nightmare Film Festival’, da non perdere il concerto-omaggio a Ryuchi Sakamoto (foto a fianco) e le numerose proiezioni.