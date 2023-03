Concerti, incontri, film: fitto calendario di iniziative per l’8 marzo

Si presenta intenso il calendario degli appuntamenti elaborato dal Comune e dalle associazioni in vista della Giornata internazionale della donna del prossimo 8 marzo. Evento cardine è, come da tradizione trentennale, quello organizzato al cinema Sarti dall’associazione Sos Donna, che il 7 marzo alle 20.30 propone ‘Il matrimonio di Rosa’, pellicola spagnola del 2020 a firma di Icíar Bollaín. Lo spettacolo, a offerta libera, andrà a finanziare le attività del centro antiviolenza di Sos Donna, così come quello in programma al teatro Masini il 15 marzo: i biglietti dello spettacolo di danza ‘Dietro l’ombra’, a cura di Shadre Dance Family, saranno prenotabili presso la sede di Sos Donna in via Laderchi o alla mail [email protected] L’8 marzo è in programma alla Sala San Carlo una mattinata di riflessione con la conferenza ‘Insieme per le donne’, che vedrà gli interventi, fra le altre, del vicequestore aggiunto Michela Bocchicchio, dell’avvocato Veronica Valeriani, dell’assessora alle Pari opportunità Milena Barzaglia. Al Piccadilyy è invece la volta della musica con il duo folk delle ‘Emisurela’, in scena per Onda Rosa Indipendente, l’8 marzo alle 21. Lo stesso giorno, alle 19, inaugura al Palazzo delle Esposizioni la mostra ‘Atto magico’ (visitabile fino al 23 marzo), a cura di Filippo Maestroni. Tra gli appuntamenti negli altri comuni, da segnalare il cineforum femminista del 14 marzo al Circolo Arci di Castel Bolognese, alle 20.30, in collaborazione con il collettivo ‘Isterica’, e il percorso bibliografico Storie di donne alla biblioteca Pittano di Casola Valsenio, dal 6 al 10 marzo.