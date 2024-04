Concerti, laboratori e un omaggio alla Corea. Prosegue Artevento

Prosegue fino al 1° maggio Artevento, il festival degli aquiloni. Si comincia alle 10 con il concerto tenuto da Fracass&Ganasa Band (Svizzera) nell’Area Souvenir Photo Panorama. Presso la Fiera del Vento Nord sarà possibile iscriversi ai laboratori di aquiloni. La giornata sarà nel segno di “La libertà è partecipazione”, un focus sui temi della pace e dei diritti umani.Infatti, Artevento Cervia dedica per la prima volta il Premio Speciale per Meriti di Volo a ben 2 realtà, quali Amnesty International Italia – nella persona di Riccardo Noury, portavoce – e Rondine Cittadella della Pace, progetto dell’Associazione Rondine. Alle 14 “One Sky One World”, momento dedicato agli artisti del mondo in volo per la Pace e la Libertà. Alle 16 un omaggio alla Corea; alle 17 “Sport Kite Show”, rassegna di volo acrobatico. Alle 21.30 suonerà il gruppo Eidos.