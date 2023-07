Concerti, libri e feste nella lunga estate di Massa

Un’estate densa di eventi che riconferma il programma dello scorso anno e lo integra con alcune novità. L’Estate di Massa Lombarda promette tre mesi di rassegne, concerti, incontri, feste e molto altro, che dal mese di luglio accompagneranno la città fino a settembre. Anticipato dalle ‘Feste Mercato’ del venerdì, il cartellone continua con l’apertura, da questa sera (con ’La Sirenetta’ alle 21.15), della rassegna cinematografica ‘Arena in Massa’ organizzata fino al 21 agosto al Museo della Frutticultura. "La locandina – spiega l’assessora alla cultura del comune, Elisa Fiori – è dedicata a Francesco Nuti, attore recentemente scomparso al quale abbiamo deciso di rendere omaggio riservandogli anche l’ultima proiezione che, a offerta libera, permetterà al pubblico di rivedere ‘Il signor Quindicipalle’".

Organizzare una rassegna di questo genere quest’anno è stato faticoso per gli eventi alluvionali che hanno interessato il territorio. Abbiamo comunque deciso di procedere – continua - recuperando anche alcuni eventi che non è stato possibile presentare a maggio, come la festa della Città dei bambini proposta in versione serale, nell’ambito di uno dei venerdì tematici della festa mercato".

Il cartellone offre una vasta scelta di eventi, per adulti e bambini. Ogni martedì di luglio, dalle 10 alle 11, sono in programma ad esempio le letture pubbliche ‘In Biblioteca – Leggere ascoltare incontrarsi’ organizzate nel giardino del centro culturale Venturini che ogni giovedì del mese, alle 17, accoglierà anche le bibliotecarie e i loro racconti per bambini dai 3 ai 9 anni.

Il Circolo Massese darà corso alla presentazione di alcuni libri, sabato 22 si terrà uno degli eventi novità, il concerto del gruppo Sabrina Morelli & Co che si esibirà per raccogliere fondi da destinare agli alluvionati, seguito da un altro evento inerito per la prima volta in cartellone, il progetto artistico ‘Punta alle stelle’ dedicato a cantanti e band emergenti.

Il 24 luglio tornerà il 32° Festival internazionale del Folclore, seguito il 26, quale ultimo appuntamento di luglio, dal concerto che si terrà nel giardino del centro Giovani JYL.

Gli appuntamenti principali di agosto saranno con la Festa del Pargher, la sagra della motoaratura, organizzata a Fruges il 4,5 e 6, gli appuntamenti del Piccolo Festival della Narrazione nello spazio del Lavatoio, con il concerto all’alba del 6, l’evento in musica dedicato alle più belle lettere d’amore dei grandi compositori il 9 agosto, le poesie di Guido Catalano accompagnate dalle melodie del pianoforte per la serata ‘Smettere di fumare baciando’ del 17. Poi ci sarà il concerto degli Aironi Bianchi organizzato da Avis per il 12, l’appuntamento con la Sagra delle Sfogline dal 24 al 30 agosto e con la Festa del Buco Incavato dedicata all’omonima tipologia di pesche del 25. Agosto si chiude con il raduno ciclistico autogestito del 27 che anticipa gli ultimi appuntamenti di settembre, con la Festa della Ripresa dal 2 al 10 , l’apericena dell’Associazione Massa 2000 del 17 e il mercatino degli hobbisti il 30 in Piazza Matteotti.

Monia Savioli