Concerti, mostre e spettacoli a Russi. Rassegna con l’associazione Iki-guys

Al via a Russi una nuova rassegna di iniziative per i giovani dai 16 ai 30 anni. A organizzarla è la neonata associazione Iki-guys (dal giapponese ikigai ovvero "ragione di vita, ragion d’essere").

Da domani, all’ex Lavatoio, accanto alla Biblioteca comunale in via Godo Vecchia, si svolgeranno concerti, laboratori artistici, mostre, spettacoli teatrali, una serata gastronomica, un urban show e un torneo di calcio. Uno spazio dedicato a chi ha voglia di esprimersi, mettersi in gioco, creare, incontrare nuovi amici, condividere esperienze e idee, ma anche soltanto divertirsi. In altre parole, come sintetizzano gli organizzatori: "Non solo un luogo, ma un modo per stare insieme".