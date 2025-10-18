Concerto a quattro mani a Ravenna. In sala Corelli Veloce e Cesaretti

Una tastiera per due. Alla sala Corelli del teatro Alighieri i Concerti della Domenica propongono domani mattina alle 11 l’esecuzione per pianoforte a quattro mani di due pianiste romagnole. Sono la ravennate Mary Veloce e la riminese Francesca Cesaretti. Le due musiciste si esibiranno anche individualmente in brani per pianoforte solo. Mary Veloce ha iniziato lo studio del pianoforte all’età di nove anni all’Istituto ‘Verdi’ di Ravenna, ma a sedici anni è stata costretta a interrompere. Dopo una lunga pausa durata 25 anni ha ripreso gli studi musicali, continuando a lavorare come infermiera. Ha conseguito nel 2013 all’Issm ’Verdi’ di Ravenna la laurea di I livello e nel 2016 il biennio di II livello. Nel 2017 ha deciso di dedicarsi a tempo pieno alla professione di musicista interrompendo quella di infermiera.

Frequenta successivamente il corso di perfezionamento annuale all’accademia Felix di Prato. Partecipa a concorsi internazionali di Duo pianistico conquistando il 2° posto alla III edizione della Palma d’Oro. Tiene concerti in qualità di ‘donatrice di musica’ negli hospice italiani per la ricerca e il sostegno oncologico insieme alla sua insegnante pianista Alessandra Ammara. Francesca Cesaretti, laureata in pianoforte, Musica da camera e Conservazione dei Beni Musicali, dedica la sua vita alla passione per la musica classica impegnandosi nello studio pianistico, nei concerti in Italia e all’estero, nell’nsegnamento di pianoforte con particolare cura verso i suoi allievi.

Dal 2016 presso l’ospedale di Rimini si dedica volontariamente a suonare in concerto e a organizzare festival con musicisti di fama internazionale con le associazioni Donatori di Musica e Ail Rimini odv. Ha pubblicato con il Sestetto In Liebe un album e un cd per Da Vinci Classics con musiche di Brahms e per Ema Vinci il recente concept album, dal titolo Le Temps suspendu sui compositori francesi del ’900 per pianoforte solo. Il concerto, organizzato dall’Associazione Mariani con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, è intitolato ’Un pianoforte tutto femminile’ e presenta musica scritta da due compositrici donne. Il concerto si concentra sulla Francia a cavallo tra Ottocento e Novecento e sulle composizioni di Cècile Chaminade (1857-1944) e Mel Bonis (1858-1937). Biglietto 12 euro; Colazione al bar Serafina compresa nel prezzo del biglietto, ore 10.