Concerto a San Sisto pro padre Davide

Oggi alle 20.30, presso la Chiesa San Sisto II di Santerno, avrà luogo il concerto del coro lirico Città di Faenza, in occasione della 24esima edizione di Giovanissima Musica D’Estate, nata proprio qui e danni realizzata al teatro Socjale di Piangipane. Quest’anno torna nel luogo d’origine, ma sempre con le stesse finalità e sempre in collaborazione con Comitato promotore di Santerno. Fin dall’origine l’anima dell’evento ha come anima la coniugazione di musica e solidarietà. Quest’anno l’offerta libera sarà devoluta alla missione di padre Davide a Monasao. In Africa è sacerdote, infermiere e musicista direttore di coro: padre Davide ha fatto parte infatti fin dal suo sorgere del coro della città manfreda ed è il coro stesso che domani sera suonerà e canterà per contribuire a sostenere la missione in Africa del suo ex corista. La direzione artistica è a cura di Barbara Mazzolani.