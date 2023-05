Concerto a Solarolo di Laura Pausini: ritirati 2.650 inviti

A Solarolo sono stati ritirati 2.650 inviti per il concerto gratuito che Laura Pausini regalerà alla sua cittadina il prossimo 18 giugno allo stadio locale. Si tratta, in pratica, di quasi i due terzi del Paese che conta all’incirca 4.300 abitanti. Ieri si è tenuta l’ultima mattinata di distribuzione dei biglietti, riservati esclusivamente agli attuali residenti. Sarà un mese speciale. Perché il giorno prima, il 1 7 giugno, allo stadio si terrà invece la festa del fan club per un massimo – questo è il limite di capienza fissato – di 4.800 partecipanti. Le due date sono le prove generali del tour mondiale che partirà il 30 giugno da piazza San Marco a Venezia.