Un concerto in beneficenza per sostenere la Salina dai danni subiti dall’alluvione. Organizzato dall’associazione “La Pomme“ in collaborazione con il Comune di Cervia domani alle ore 21 nella Chiesa Stella Maris a Milano Marittima. Un cast d’eccezione con l’Orchestra città di Ferrara, il soprano Raffaella Battistini e il mezzosoprano Patrizia Patelmo, sotto la direzione del Maestro Antonio Aiello.

Per prenotazioni e informazioni chiamare il numero 3355871066.