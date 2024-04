Concerto al Bronson

Stasera alle 21.30 al Bronson, in via Cella 50 a Madonna dell’Albero, concerto con le Death Valley Girls e Sleap-e. L’ingresso ha un costo di 18 euro in cassa, 15 euro in prevendita.

Fondate nel 2014 le Death Valley Girls, rock band californiana, si sono fatte conoscere con la loro musica proto-punk. Con l’ultimo album del 2023, ’Islands in the sky’, il gruppo presenta la sua musica più festosa e contagiosa.

Nella serata spazio a anche Sleap-e, moniker di Asia Martina Morabito, giovane talento bolognese classe 2000, che torna al Bronson per presentare “8106”, il suo disco in uscita per Bronson Recordings: è la proposta più rauca, grezza e giocosa della musicista, intrisa dell’influenza dell’egg-pun. Per informazioni 333 2097141