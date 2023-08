Concerto benefico al Duomo di Cervia Sul palco i due talenti Parravicini

Questa sera alle ore 21 - nel Duomo di Cervia - avrà luogo il primo dei tre concerti programmati dalla Cooperativa Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia con lo scopo di raccogliere fondi per il restauro e il recupero della Chiesa della Madonna del Pino, danneggiata dalla tempesta del luglio scorso.

La serata avrà in programma il monumentale Concerto per violino e orchestra di Johannes Brahms, eseguito nella trascrizione dell’Autore per violino e pianoforte, e affidata a Lodovico Parravicini (nella foto) e Nicolò Parravicini, due giovanissimi musicisti legati alla Young Musicians European Orchestra del Maestro Paolo Olmi. Ingresso a offerta libera destinata al restauro della Chiesa della Madonna del Pino.

Come raccontato dal Carlino in queste settimane, la struttura, che si trova lungo la Romea Nord, ha subìto vari danni a causa del maltempo, con diversi alberi caduti proprio sull’immobile e successiva richiesta di rimozione delle piante presentata dalle autorità religiose. Restano gli indubbi danni da riparare, per i quali serve il contributo economico di tutti (e Cervia ha dimostrato, in questo senso, di non tirarsi mai indietro). L’iniziativa di questa sera alle 21 è resa possibile dai contributi del Ministero della Cultura, Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia. Per info: [email protected]