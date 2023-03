Concerto benefico della scuola Malerbi

Stasera, alle 20.30, la scuola di musica Malerbi di Lugo, organizza un concerto di beneficenza presso il centro sociale Il Tondo per raccogliere fondi da devolvere tramite il progetto Avis alle vittime del terremoto dello scorso 6 febbraio in Siria e Turchia. Docenti ed allievi della scuola di musica si alterneranno con brani per strumento solista, gruppi da camera, ed ensemble eseguendo musiche di Telemann, Pergolesi e Vivaldi.

Per informazioni 348-7280539, non si effettua prenotazione posti.