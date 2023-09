Concerto benefico pro-alluvionati del duo Schulz e Štrbac

È dedicato alle musiche del compositore inglese John Dowland (foto) l’undicesimo concerto della rassegna musicale “In Tempo”. L’evento si terrà stasera alle 21 nella chiesa di Santa Maria dell’Angelo a Faenza; sul palco si esibirà il Duo Schulz-Štrbac composto da Hartmut Schulz (baritono) e da David Štrbac (chitarra). L’ingresso all’evento, organizzato in collaborazione con il Museo Diocesano e l’Associazione per i Gemellaggi di Faenza, è a offerta libera. Il ricavato sarà devoluto dalla Diocesi di Faenza-Modigliana a persone che hanno subìto danni a causa dell’alluvione. La rassegna musicale “In Tempo”, giunta quest’anno alla sua dodicesima edizione, è organizzata dalla scuola di musica Giuseppe Sarti, in collaborazione con la Regione, Il Comune di Faenza, il Museo Internazionale delle Ceramiche, l’Unione della Romagna Faentina e la Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri. La direzione artistica è a cura di Donato D’Antonio.