Ultimi appuntamenti gratuiti in piazza San Francesco, alle 21.15, per Ravenna Bella di Sera, il cartellone delle serate estive della città di Ravenna, promosso dagli assessorati al Turismo, e Commercio, in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna e molteplici realtà culturali.

Domani per Sotto le Stelle di Galla Placidia è in programma il concerto Cristina di Pietro e Pop Deluxe – Il Meglio della Musica Pop dagli anni ’80 ad oggi. Cantautrice e pianista fin da giovane colleziona importanti partecipazioni e riconoscimenti musicali. Il Concerto dei PoP Deluxe è una finestra sulla lunga strada della musica italiana e internazionale a partire dagli anni ‘80 fino ad oggi, sapientemente dipinta da una band che nel suo nucleo condivide un lunghissimo viaggio di vita. Una tela di note che attraverso i grandi successi della musica pop si ramifica in tutte le sue influenze possibili fino a sfociare in creazioni inedite da loro composte.