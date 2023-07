Concerto dalle Grande Orchestra

Il concerto che aprirà la stagione estiva 2023 della Grande orchestra Città di Cervia è in programma questa sera alle 21 nel piazzale della Repubblica a Pinarella. Il concerto, diretto come sempre dal Maestro Fulvio Penso, sarà interamente dedicato alla musica da film presentando molte fra le più celebri colonne sonore della storia del cinema, dal film d’animazione ai grandi classici - Casablanca, Tempi moderni, Gilda - passando per Ennio Morricone per finire con Federico Fellini. Le voci saranno quelle di Annalisa Penso e Gastone Guerrini. Il secondo appuntamento sarà quello del 28 luglio nel quartiere Malva Nord. Infatti la Grande Orchestra ha proposto all’amministrazione comunale di recuperare il mancato concerto dello Sposalizio dedicandone uno proprio ai quartieri che più hanno subito i danni dell’alluvione quali Montaletto Villa Inferno, Savio e Malva Nord: la scelta è caduta su quest’ultimo.