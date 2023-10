Concerto d’autunno alla sala Fellini

L’associazione musicale ‘Gabriele Fattorini’, in collaborazione col Comune di Faenza, organizza una coppia di concerti sotto il titolo ’Concerti d’autunno’.

Il primo appuntamento si svolgerà oggi alle 17.30 presso la Sala Fellini (Faenza, piazza Santa Maria Foris Portam 2). L’ensemble WKO-Camerata degli Ammutinati interpreterà questo programma

di Paolo Marzocchi: ’Mymosh il Figlio-di-Se-Stesso’; (melologo per voce recitante e quartetto d’archi), di Wolfgang Amadeus Mozart: ’Quartettodelle Dissonanze K. 465’ con cadenza di Felipe Tovar-Henao.

Ingresso: intero 7 euro, ridotto 5 (valido per under 26 e over 65).

Gratuito per i soci dell’associazione ’Fattorini’. Prenotazione e info: 0546-605029, 388-104 7968.