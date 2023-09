Concerto dei Mahlerinetti al Mulino Benini di Santo Stefano

Inizialmente previsto per fine agosto e rinviato per maltempo, oggi arriva al Mulino Benini di Santo Stefano di Ravenna (inizio ore 20.30, ingresso 15 euro) l’appuntamento con “Macinare Cultura“, una data che chiude l’edizione 2023 della rassegna nata per valorizzare i mulini storici del territorio.

A salire sul palco saranno Mahlerinetti - Solisti dell’Orchestra Senzaspine, un quartetto composto da Martina Di Falco (clarinetto basso), Mariella Francia (clarinetto), Annalisa Meloni (clarinetto e clarinetto piccolo) e Nicolas Palombarini (clarinetto), che proporrà il concerto’ Sogno! Di una notte di fine estate’, un programma che spazia dall’overture del Nabucco di Verdi ai tanghi di Piazzolla fino a ’Bohemian Rhapsody’ dei Queen.

Prima dell’inizio dello spettacolo, alle ore 19.30, è prevista la visita guidata al mulino.