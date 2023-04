Concerto del coro Cai di Carpi alla sala Buzzi

Alle 21, nella sala Buzzi, in via Berlinguer 11, con il concerto del coro Cai di Carpi avrà inizio la rassegna ‘Percorsi 2023’, organizzata dal Cai – sezione di Ravenna in compartecipazione con l’assessorato al Decentramento del Comune. Il coro è composto da 30 elementi, equamente ripartiti tra uomini e donne, ha debuttato nel settembre 2008 sia grazie alla tanto attesa disponibilità della nuova sede sociale, sia grazie alla volontà dei soci Cai di cantare le magnifiche melodie popolari alpine. Gli incontri, che si svolgeranno tutti in sala Buzzi, dalle 21, proseguiranno venerdì 5 maggio con la proiezione ‘50 anni di passione per la montagna e l’alpinismo’ a cura dell’alpinista Francesco Burattini.

La rassegna si concluderà lunedì 8 maggio con Ugo Antonelli, viaggiatore, naturalista, cineoperatore, che presenterà il documentario ‘Uomini di valle’.