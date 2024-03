Concerto della Banda della Polizia

Domani si celebra la ‘Giornata in ricordo delle vittime innocenti delle mafie’ con eventi organizzati dalla Young Musicians European Orchestra, Comune di Ravenna e Questura, che si terranno al teatro Alighieri. Entrando nel merito del programma, l’appuntamento da non perdere è quello previsto al ridotto dell’Alighieri, alle ore 11, con gli studenti del Liceo Artistico, Classico e degli Istituti Olivetti e Baldini, dopo una breve parte musicale affidata al violinista diciottenne Emiliano Gennari, interverrà l’ex vice capo della Polizia Fulvio della Rocca su "L’altra mafia: la ‘ndrangheta". Un fenomeno criminale, come potete leggere a fianco, che della Rocca conosce molto bene, essendosi occupato di diverse indagini specifiche. Il programma della giornata non si esaurirà con l’intervento di della Rocca. Alle 21 in fatti, al teatro Alighieri, si esibirà la Banda della Polizia composta da oltre 70 elementi. A dirigerla sarà il maestro Roberto Granata. Il concerto rientra nella stagione di ‘Capire la Musica’ organizzata dalla Coop Emilia Romagna Concerti e che concluderà la stagione 2023-‘24 con il Concerto di Pasqua (24 marzo) diretto dal maestro Paolo Olmi e con la partecipazione della Young Musicians European Orchestra e del coro della Cattedrale di Siena Guido Chigi Saracini, che si terrà sempre all’Alighieri.