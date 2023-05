Concerto dell’organista Fabbri

Prosegue la rassegna Tasti, tre appuntamenti primaverili dell’associazione Collegium Musicum Classense, con due eventi a Ravenna: un concerto d’organo domani alle ore 21, presso la chiesa di San Rocco, in occasione del 440° anniversario della fondazione della chiesa stessa. I presenti potranno ascoltare una talentuosa organista, Kim Fabbri, impegnata in un programma di musiche di J. S. Bach, C. Franck, M. E. Bossi, L. Vierne. Prima del concerto, come nelle consuetudini dell’associazione, ci sarà una presentazione storica della chiesa a cura di Don Paolo Szczepaniak. Il concerto già previsto per il 21 maggio scorso presso la chiesa di Santa Giustina a Ravenna, rimandato a causa dei gravi eventi alluvionali, sarà recuperato venerdì 2 giugno, nello stesso luogo, sempre alle 18.30. Sul palco la cembalista e organista slovena Ana Marija Krainc-