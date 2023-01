Concerto di capodanno Raccolti 1700 euro per aiutare i bambini

Il concerto di capodanno svoltosi domenica al teatro Alighieri, nell’ambito della rassegna Christmas Soul, è stato l’occasione per raccogliere fondi a favore del progetto “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola” che nel 2022 ha compiuto 10 anni. La cifra che hanno donato gli spettatori è stata di 1.700 euro, e sarà impiegata per permettere alle famiglie in difficoltà di mandare a scuola i propri figli con un corredo scolastico completo e adeguato.

"Ringraziamo i ravennati per la grande generosità dimostrata in questa occasione – affermano gli assessori alle Politiche sociali Gianandrea Baroncini e al Turismo Giacomo Costantini –, solo l’ultima testimonianza di una comunità attenta a chi ha bisogno ad appena un giorno dall’accoglienza dei profughi sbarcati dalla Ocean Viking. La gratitudine va a chi ha fatto un’offerta, ma anche ai volontari che hanno accolto gli spettatori a teatro spiegando il progetto e favorendo la donazione. Questa iniziativa di abbinare la raccolta fondi al concerto incontra il gradimento delle persone che possono inaugurare il nuovo anno con un evento di grande qualità artistica e con un gesto di solidarietà".

Dal 2019 ad oggi sono stati raccolti oltre 4.500 euro e quella di quest’anno è stata la donazione più consistente.