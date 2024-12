Concerto di Natale a Cervia. Protagonista Minh Tran

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da Emilia Romagna Concerti nell’ambito della stagione Capire la Musica ritorna anche quest’anno assumendo una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso. L’appuntamento è per stasera alle 21 nel Duomo di Cervia con la Young Musicians European Orchestra diretta dal vietnamita Nhat Minh Tran e con la partecipazione del violinista Ion Mihail: in programma la Ciaccona per violino e orchestra di Vitali, la “Campanella” per orchestra d’archi di Paganini, la Serenata per orchestra d’archi op. 20 di Elgar e la Symple Sympony op.4 di Britten.

Per la parte musicale due importanti novità: il direttore vietnamita Nhat Minh Tran e il solista Ion Mihail. Nhat Minh Tran ha studiato direzione d’orchestra in Europa e si è anche perfezionato sull’opera italiana come assistente del Maestro Paolo Olmi; è direttore musicale dell’opera di Saigon e nel 2023 ha anche diretto al Palazzo del Quirinale un importante concerto di musica vietnamita e italiana alla presenza del presidente della repubblica Sergio Mattarella. Ion Mihail grandissimo musicista legato alla Young Musicians European Orchestra, si è esibito recentemente in veste di solista nel nostro territorio. Musicista fantasioso e riconosciuto come violinista di spicco della sua generazione, ha il privilegio di suonare con uno dei pochissimi violini Stradivari esistenti al mondo del 1730. Come ogni anno alla fine del concerto saranno presenti i cori delle scuole che eseguiranno insieme all’orchestra tre canzoni di Natale: il Coro lirico Airone città di Cervia, il Coro della Scuola Secondaria Zignani di Castiglione di Ravenna e il Coro Ruben della Scuola comunale di musica di Cervia. Biglietti 5 euro, in vendita stasera dalle 20.