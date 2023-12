Concerto di Natale col coro ucraino Zorynka

Il tradizionale Concerto di Natale promosso da Emilia Romagna Concerti e dal Comune di Cervia assume quest’anno una particolare importanza per le sue molteplici implicazioni nel campo della solidarietà, della diplomazia e del dialogo interreligioso. La manifestazione si terrà nella Concattedrale di Cervia stasera alle ore 21 con la Young Musicians European Orchestra diretta dal Maestro Paolo Olmi: in programma L’Aria dalla Suite per Orchestra N.3 di Bach, l’Inverno da Le 4 Stagioni di Vivaldi (Solista Orest Smovzh) e la Suite n. 3 da Antiche Arie e Danze per liuto di Ottorino Respighi. Seguiranno tre Canzoni di Natale eseguite dal Coro Ucraino Zorynka dei bambini di Ternopil diretti da Angela Doskoch, dal coro lirico Airone diretto da Raffaella Benini, dal coro Rubén diretto da Angela Marconi e dal coro della Scuola media Zignani di Castiglione di Ravenna diretto da Serena Perego

"L’Orchestra – racconta il suo vicepresidente Martino Colombo, 20 anni – si presenta nella sua formazione di eccellenza che il pubblico ha già conosciuto nel recente concerto per la Strage di Nassirya. Dopo Ravenna abbiamo ripetuto a Roma con grande successo il nostro programma Beethoveniano e Rai 5 lo trasmetterà prossimamente in tv. Quest’anno purtroppo non potremo ripetere il nostro concerto di Natale in Terra Santa e questa circostanza ci dà molta tristezza perché a Betlemme e Gerusalemme negli anni abbiamo conosciuto tanti amici e ora siamo in pena per loro. Abbiamo però voluto dare insieme alla nostra musica un segnale di solidarietà invitando ai Concerti di Natale 40 bambini ucraini del Coro Zorynka, proveniente dalla Città di Ternopil, all’ovest dell’Ucraina". Ancora: "Gli abbiamo inviato un pullman e li terremo in Italia circa 10 giorni in cui canteranno con noi ma avranno anche la possibilità di incontrare i loro coetanei italiani, di conoscere le nostre città e i nostri monumenti, i nostri piatti tipici e i nostri dolci natalizi. Speriamo che possano passare un periodo di serenità e di svago prima di ritornare nel loro Paese". Oltre che a Cervia i Concerti di Natale saranno eseguiti a Bologna nella Basilica di San Petronio il 2 dicembre, a Ravenna il 4 dicembre e a Forlì nell’Abbazia di San Mercuriale il 5 dicembre. "Il progetto – dice ilppresidente di Erconcerti Silvana Lugaresi – è stato reso possibile dal determinante aiuto della Cooperativa “Il Solco”, dall’Associazione Amare Ravenna, dall’Opera di Santa Teresa e da alcuni donatori privati, dal Lions Club e dal Rotary Club di Cesenatico". I biglietti hanno un costo di 10 e 5 euro e possono essere acquistati sul circuito Vivaticket o stasera presso il Duomo di Cervia.