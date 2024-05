Concerto di solidarietà a favore dello Ior

Un concerto a favore dell’Istituto Oncologico Romagnolo si terrà il 26 maggio alle 21 presso la basilica di San Giovanni Evangelista in viale Farini, a Ravenna.

Protagonista dell’ormai tradizionale evento musicale sarà la Young Musicians European Orchestra, costituita da giovani talentuosi di età compresa tra e 25 anni e provenienti da diversi Paesi. I solisti saranno i violinisti Lodovico Parravicini, Alban Lukaj e Martino Colombo, la violoncellista Raffaella Cardaropoli, il soprano Giorgia Costantino e il mezzosoprano Maria Lucia Bazza.

I musicisti eseguiranno musiche di Bach, Ciaikowski, Verdi e Vivaldi in un programma molto vario e saranno diretti dal maestro Paolo Olmi, che sottolinea: "Siamo felici di rinnovare il nostro impegno per la solidarietà, facciamo il possibile per far capire che la musica classica è parte della società e per sfatare il pregiudizio secondo cui per ascoltarla serva una certa preparazione preliminare. Proprio per sorprendere il pubblico, insieme a brani celebri che fanno parte del nostro repertorio, inseriamo pezzi poco conosciuti: in questo caso eseguiremo il ’Concerto in Re maggiore’ di Vivaldi scritto per la ’Solennità della Lingua di Sant’Antonio’".

Il Governatore designato del Lions Club Distretto 108 Mario Boccaccini ha portato i saluti dei suoi club e assicurato il massimo sostegno all’iniziativa ricordando il forte sodalizio esistente tra Lions e Ior.

Il presidente ’Amici dello Ior’ Mario Pretolani e il primario del reparto di Oncologia di Ravenna dottor Stefano Tamberi hanno ringraziato l’Orchestra per aver offerto per il terzo anno una manifestazione musicale di livello così alto e hanno ribadito l’importanza di collaborare per garantire percorsi di cura facilmente accessibili in tutta la Romagna, con una rete di sostegno per le famiglie e i pazienti anche più fragili come i bambini. Tamberi ha poi specificato come "Solidarietà equivale a responsabilità, queste iniziative regalano alla comunità la bellezza e la competenza degli artisti coinvolti ma hanno anche il dovere di essere legate ad obiettivi concreti per migliorare i servizi".

Il ricavato della serata sarà devoluto a sostegno dei progettidello Ior per l’Oncologia di Ravenna: alcuni lavori di ammodernamento sono già in fase di avvio. I biglietti hanno un costo di 30 euro per la navata centrale numerata oppure di 10 euro per la navata laterale non numerata, sono acquistabili online su VivaTicket. Per info: erconcerti1@yahoo.it

Valeria Bellante