Concerto in via Ravegnana

Aldo Caterina e Francesco Verzillo, due tromboni del ’vox Oricalchi’ e Giovanni Andrea Luisi (organo) saranno i protagonisti del concerto in programma questa sera alle 21 nella Chiesetta Ponte delle Assi in via Ravegnana. L’appuntamento fa prte del ciclo di ’Concerti all’Oratorio’ e, di fatto, lo conclude (sono stati quattro i concerti precedenti). Per accedere all’appuntamento in programma questa sera nella chiesetta di via Ravegnana è necessaria la prenotazione. Ci sono ancora posti disponibili, come assicurato dagli organizzatori. Per riservare uno o più posti telefonare o mandare messaggi utilizzando WhatsApp al numero 3888091315. I precedenti concerti hanno ottenuto un grande successo di pubblico.