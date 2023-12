Concerto natalizio con la Filarmonica di Modena

L’appuntamento per il consueto Concerto di Natale a Lugo è per domenica 17 dicembre, presso la Chiesa della Collegiata. Quest’anno l’evento organizzato dal Lugo Music Festival sarà arricchito dalla partecipazione della Filarmonica del Teatro comunale di Modena. Una scelta nata nelle giornate più difficili di maggio, mentre la formazione musicale si trovava in Giappone per mettere in scena "Il Trovatore". "Mentre noi stavamo vivendo un momento molto bello e gratificante, di grande prestigio e di grandi soddisfazioni – spiega Giorgio Zagnoni, Presidente della Filarmonica del Teatro Comunale di Modena – abbiamo appreso che, contemporaneamente, nella nostra terra c’erano persone che soffrivano e che avevano perso tutto a causa dell’alluvione e del forte maltempo. La prima cosa che mi è venuta in mente è stata quella di chiedere all’orchestra e ai cantanti disponibili se avessero voluto fare gratuitamente un concerto per raccogliere fondi in favore delle vittime di questa tragedia, e così è nato questo evento". La collaborazione con il Lugo Music Festival, diretto da Matteo Penazzi, ha permesso quindi di organizzare la serata del 17.

Il concerto di Natale, che avrà inizio alle ore 20,45, sarà diretto dal maestro Hirofumi Yoshida e vedrà la partecipazione straordinaria di ben 70 musicisti con un repertorio dedicato alle più belle musiche dell’opera italiana di Giuseppe Verdi e Gaetano Donizetti, con la partecipazione del mezzosoprano Shay Bloch, del soprano Arianna Cimolin e del tenore Diego Godoy . Il ricavato della serata, a offerta libera, sarà devoluto interamente alle famiglie più colpite dall’alluvione tramite i volontari dell’associazione Amici della Caritas, nata dal parroco Don Leonardo Poli. "L’evento va a collocarsi nella cornice del concerto di Natale che Lugo Music Festival propone ogni anno – sottolinea il direttore di Lugo Music Festival, Matteo Penazzi. "Sarà un importante evento di solidarietà per cui siamo molto grati alla Filarmonica del Teatro Comunale di Modena per la mano che ci hanno teso". Fino ad ora il Lugo Music Festival tramite le iniziative estive organizzate e alcuni eventi - da ultimo i concerti boogie in piazza in occasione del Lugo Vintage Festival – ha raccolto circa 13 mila euro utilizzati per aiutare il Teatro Rossini, alcune scuole di Lugo, alcune famiglie di Sant’Agata, Conselice e Lugo, diverse associazioni, la cartolibreria Alfabeta e altre piccole realtà. Il Concerto di Natale chiuderà simbolicamente questa gara di solidarietà il cui resoconto finale sarà pubblicato, sul sito del Lugo Music Festival, prima di Natale. Per partecipare al concerto, è obbligatoria la prenotazione che si può effettuare su www.lugomusicfestival.org.

