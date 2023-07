Concerto numero 2500 (e premio) per il gruppo Tallis Scholars

I Tallis Scholars questa sera alle 21.30 a Sant’Apollinare in Classe. Peter Phillips guida il gruppo vocale nel concerto numero 2500; prendono il nome dal più grande compositore inglese del Cinquecento, quel Thomas Tallis che fu al servizio di ben quattro sovrani (Enrico VIII, Edoardo VI, Maria I ed Elisabetta I). Inevitabile che i cantanti scelti nel 1973 da Peter Phillips avessero grandi ambizioni. Dopo 50 anni di attività e calibratissimi ricambi nell’organico, The Tallis Scholars possono affermare di rappresentare l’apice nella musica polifonica. Il programma, diretto dal fondatore Peter Phillips, è un viaggio nelle profondità della musica antica, da Josquin Desprez a Giovanni Pierluigi da Palestrina, passando per William Byrd. Sarà loro conferito il Premio Ravenna Festival 2023. Biglietti da 20 a 30 euro.